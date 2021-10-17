Представитель российского теннисиста Андрея Рублева Софья Тартакова прокомментировала новость о том, что спортсмен простудился и не сможет принять участие в ВТБ Кубке Кремля.

«Андрей действительно был простужен во время турниров в Сан Диего и Индиан-Уэллсе. Он проходил тестирование. Сейчас все в порядке», – заявила Тартакова.

Представитель Рублева добавила, что Андрей точно прилетит в Москву. Он планирует сыграть связку Москва – Питер.

Сегодня ночью, 17 октября, Андрей Рублев вместе с Асланом Карацевым уступили австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку в финале «Индиан_Уэллса». Основные матчи ВТБ Кубка Кремля начнутся 18 октября. Рублев и Карацев значатся в списке участников.

Андрей Рублев – Олимпийский чемпион-2022 в миксте с Анастасией Павлюченковой, победитель 10 турниров АТР.