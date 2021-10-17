В Дубае 4 и 5 декабря пройдет ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Одну из главных ролей вместе с создательницей шоу сыграет олимпийская чемпионка Алина Загитова. Информация о проекте размещена на сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шоу будет приурочено ко дню России на «Экспо-2020». Оно пройдет на Coca Cola Arena. Здание вмещает в 17 000 зрителей.

Кроме того, 3 декабря в Дубае в рамках KHL World Games пройдет встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом».

Напомним, «Авангард» – действующий обладатель Кубка Гагарина, «Ак Барс» – единственный трехкратный чемпион Континентальной хоккейной лиги.

Основная цель мероприятия – привлечение новых болельщиков в мир фигурного катания и хоккея.