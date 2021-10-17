Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, не выйдет на поле в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

Аргентинец 100% пропустит сегодняшнюю игру против «Ромы». Матч против «Зенита» состоится в среду, 20 октября. Скорее всего, Дибала вернется на поле только в матче с «Интером». Пока восстановление форварда идет нестабильно, тренерский и медицинский штабы не могут сказать точную дату появления нападающего на поле.

Дибала травмировался в матче Серии А с «Сампдорией» (3:2). Аргентинец покинул поле в начале матча. Он ушел в раздевалку в слезах. У футболиста выявлено мышечное повреждение. Из-за травмы форвард пропустил матч Лиги чемпионов против «Челси» (1:0) и встречу Серии А с «Торино» (1:0).

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А с 11-ю набранными очками.