Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о постоянном соперничестве с французом Мартеном Фуркадом и партнером по команде Стурлой Хольмом Лагрейдом.

В сезоне-2020/2021 Бё выиграл общий зачет Кубка мира. Он опередил Лагрейда в последней гонке сезона. Ранее основным конкурентом Йоханнеса в борьбе за титул был Мартен Фуркад. Он завершил карьеру в 2020 году.

«С Фуркадом у нас было несколько лет, когда мы даже не здоровались, а стоя вместе на подиуме, едва говорили друг другу «поздравляю», – заявил Йоханнес Бё.

Когда в решающей гонке сезона за Кубок мира Бё обогнал своего соперника Стурлу Лагрейда, был приятно удивлен тому, что товарищ по команде поздравил его в финишном створе.

Йоханнес считает, что совсем скоро Лагрейд настигнет его. Соотечественник Бё моложе, на тренировках он не отстает от более опытного товарища. Пока Йоханнес чувствует в себе силы побеждать соперника.

Предстоящий сезон – олимпийский. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.