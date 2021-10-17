Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче очередного тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Игра состоялась на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счётом 106:79 в пользу петербургского клуба. Счёт по четвертям 28:29, 28:16, 25:12, 25:12 в пользу «Зенита», петербургским баскетболистам удалось победно завершить все четыре четверти.

Наиболее результативным игроком в составе «Зенита» оказался форвард Игорь Вольхин, он набрал 21 очко. У «Локомотива» максимальное количество очков у американского защитника Эррика Макколума (18).

Эта победа стала второй для «Зенита» в нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ: ранее подопечные Хави Паскуаля обыграли «Калев» и уступили «Астане».

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» сыграет на выезде с красноярским «Енисеем», игра пройдёт в понедельник, 1 ноября.