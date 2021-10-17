Московский ЦСКА обыграл с минимальным счётом екатеринбургский «Урал» в 11 туре Российской Премьер-лиги.

Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в этой встрече забил нигерийский нападающий Чидера Эджуке на 52-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал Иван Обляков.

На 23-й минуте встречи ЦСКА мог получить пенальти в свои ворота, поскольку после стандарта «Урала» мяч прилетел в руку полузащитнику «армейцев» Бактиеру Зайнутдинову. Арбитр встречи Артём Любимов пошёл лично смотреть повтор эпизода и не стал наказывать ЦСКА.

Отметим, ЦСКА благодаря победе поднялся на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, «Урал» идёт на 14-м месте с 9-ю очками.