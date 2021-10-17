Норвежский биатлонист, четырёхкратый чемпион мира Стурла Хольм Лагрейд высказался о своих результатах на дебютном Кубке мира, а также рассказал о конкуренции с Йоханнесом Бё.

В интервью TV2 Лагрейд отметил, что он был доволен прошлым сезоном уже после первой личной гонки, но сумел выиграть еще шесть, две из которых — на чемпионате мира.

«Я хотел просто насладиться и провёл крутые дуэли с Йоханнесом, у которого многому научился», — отметил Лагрейд, добавив, что Бё бежит быстро без видимых затрат сил, и со стороны это смотрится впечатляюще.

По словам Лагрейда, в длительных горных походах он идет спокойно и чувствует большую нагрузку по пульсометру, а Йоханнес может легко проноситься мимо него.

«Выглядит так, будто это ему ничего не стоит. В этом я ему завидую, хотелось бы и мне так. Если я хочу победить этого парня, мне нужно тренироваться», – сказал Лагрейд.