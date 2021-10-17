Немецкая теннисистка, призёр Олимпийских игр и трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер не выступит на турнире WTA в Москве — ВТБ Кубке Кремля.

Спортсменка снялась с соревнований уже после жеребьёвки, перестановки в основной сетке были опубликованы на официальном сайте WTA. Причиной снятия теннисистки с турнира стала болезнь.

Вместо Кербер на турнире сыграет кто-то из лаки-лузеров. Отказ немки от участия в турнире привёл к некоторым перестановкам в сетке: эстонка Анетт Контавейт стала сеяной и теперь ее соперницей в первом круге турнира станет Катержина Синякова из Чехии.

Отметим, первая сеяная на турнире ВТБ Кубок Кремля — белорусская теннисистка Арина Соболенко. Сейчас она занимает второе место в рейтинге 52 недель ВТБ.