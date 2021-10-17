Петербургский СКА сегодня, 17 октября, сыграет против казахстанского «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце», начало матча назначено на 17:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА по ссылке здесь.

Команды уже провели друг с другом один матч в текущем сезоне, игра прошла 8 октября в Нур-Султане и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Пока подопечные Валерия Брагина располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своём активе 26 очков после 18 матчей, однако в последнем матче СКА уступил в овертайме финскому «Йокериту».

«Барыс» пока идет на 7-м месте в Восточной конференции с 16 очками в 18 матчах.