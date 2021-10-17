На Дворцовой площади 17 октября завершился забег «Пушкин – Санкт-Петербург». Спортсмены и любители финишировали на дистанциях 5 км, 10 км и 30 км.

Лучшие фотографии с «Петербургского марафона» – в фоторепортаже Nevasport:

Участники самой длинной дистанции стартовали в 9:00 по московскому времени с Привокзальной площади в Пушкине, в 10:30 по мск к марафонцам у станции метро «Парк Победы» присоединились любители 10-ти километрового маршрута. В 11:30 от сада «Олимпия» на Московском проспекте выбежали спортсмены, зарегистрировавшиеся на 5 км.

В соревнованиях приняли участие как любители, так и профессиональные спортсмены. Среди них – титулованные российские легкоатлеты Елена Седова и Дмитрий Неделин, а также экс-игрок сборной России по футболу Алексей Смертин.

Напомним, проведение 94-го традиционного «Петербургского марафона» было запланировано на 5 сентября. Однако старт пришлось перенести на полтора месяца из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.