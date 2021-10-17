Петербургский СКА начал матч против казахстанского «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца», прямая трансляция встречи доступна здесь.

СКА и «Барыс» уже провели друг с другом один матч в текущем розыгрыше КХЛ: матч состоялся 8 октября в Нур-Султане и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Подопечные Валерия Брагина идут на данный момент на втором месте в турнирной таблице западной конференции КХЛ, в их активе 26 очков после 18 встреч. В последнем туре СКА уступил финскому «Йокериту» в овертайме, упустив победу на последней минуте третьего периода.

«Барыс» пока идет в середине турнирной таблицы Восточной конференции, команда из Нур-Султана набрала 16 очков в 18 матчах.