Стали известны подробности состояния российской фигуристки Тиффани Загорски, которая попала в инфекционную больницу. Загорски выступает в танцах на льду вместе с Джонатаном Гурейро.

Слова директора тренировочной группы спортсменов Елены Марковой цитирует агентство ТАСС.

«Если все будет складываться хорошо, то из больницы она будет выписана в конце следующей недели. Выздоровление идет по плану, все достаточно позитивно, я все время на связи с докторами», — сказала Маркова, добавив, что фигуристку любят и ждут в группе.

«Надеемся, что реабилитация пройдет быстро и она вскоре вернётся в строй. Джон тренируется в полном объёме, поэтому надеемся, что с этой проблемой мы быстро справимся», – сказала Маркова.

Напомним, из-за болезни Тиффани дуэту пришлось сняться с этапа Skate America.