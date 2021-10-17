Уфимский «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

К 11-й минуте встречи «Салавату» удалось повести в счёте 3:0 благодаря шайбам Сергея Шмелева, Петра Хохрякова и Филипа Ларсена. После этого «Магнитка» смогла отыграть две шайбы: дубль в составе «Металлурга» оформил Линус Хультстрём.

После этого во втором периоде «Салават» забросил ещё две шайбы: по разу отличились Александр Кадейкин и Теэму Хартиккайнен.

Таким образом, «Салавату Юлаеву» удалось прервать рекордную победную серию магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ, которая длилась на протяжении 14 матчей.