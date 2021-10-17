Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых выиграла первый международный турнир на взрослом уровне, победив на соревнованиях Budapest Trophy в Венгрии.

В сумме за два выступления Хромых набрала 224,91 балла, прыгнув в произвольной программе два четверных тулупа (один в степ-аут, один чисто в каскаде).

Второе место на турнире заняла чемпионка мира Анна Щербакова, она набрала 222,73 балла, не справившись в произвольной программе с четверным флипом. После короткой программы в таблице лидировала именно Щербакова.

Третье место у чемпионки Европы Софьи Самодуровой, которая с ошибкой откатала произвольную, но ее баллов хватило для бронзы. От судей ученица Алексея Мишина получила 190,91 балла.