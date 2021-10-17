Самарские «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Крыльев» дубль в этой игре оформил нападающий Владислав Сарвели. Первый мяч он забил на 36-й минуте с передачи Юрия Горшкова, а второй мяч — уже на 50-й минуте. Эти голы стали для него 3-м и 4-м в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Крылья Советов» получили возможность отличиться в концовке матча, но Николай Калинский не сумел реализовать пенальти.

Победа над «Нижним» помогла «Крыльям» подняться на 8-е место в турнирной таблице РПЛ, «Нижний Новгород» же пока идет на 10-й строчке.