Подмосковные «Химки» сумели обыграть грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Химок» на 12-й минуте счет в матче открыл нападающий Илья Кухарчук. Он отличился с передачи Александра Трошечкина. Во второй половине встречи уже отличился Александр Долгов. Это произошло на 90-й минуте игры. «Ахмат» нанес 12 ударов по воротам соперника, из них 4 — в створ ворот, но так и не смог забить ни одного мяча.

Это всего лишь вторая победа коллектива Игоря Черевченко за 11 туров. Команда сейчас находится в подвале турнирной таблицы. «Ахмат» пока идет на 11-м месте.