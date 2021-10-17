Петербургский СКА играет вничью с «Барысом» после двух периодов встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на площадке «Ледового дворца», на данный момент счёт в матче 3:3.

Во втором периоде хоккеисты СКА отличились трижды, а «Барыс» — дважды. В составе петербургских армейцев отличились Валентин Зыков, Антон Бурдасов и Эмиль Галимов, за «Барыс» забросили по шайбе Никита Михайлис и Роман Старченко.

В первом периоде «Барыс» лидировал, единственную шайбу за двадцатиминутку забросил Кирилл Савицкий.

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию матча можно будет найти здесь.

Команды уже провели друг с другом один матч в текущем сезоне, игра в Нур-Султане завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.