Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании 2021 года Анна Щербакова показала худший результат по баллам за последние два года на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

За короткую и произвольную программу в Будапеште Щербакова получила от судей 222,73 балла. Этот результат стал вторым худшим в ее карьере: в сентябре 2019 года фигуристка набрала 218,20 балла на Lombardia Trophy, где состоялся ее первый международный старт во взрослой карьере.

В произвольной программе Щербакова показала худший результат во взрослой карьере: ее прокат с падением с четверного флипа оценили в 147,97 балла. На турнире Lombardia Trophy Щербакова справилась с четверными и получила 150,47 балла.

Напомним, на турнире Budapest Trophy победила другая ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых.