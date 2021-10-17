Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании контракта с защитником сборной Финляндии Микко Лехтоненом.

Информация о соглашении появилась на официальном сайте СКА. Контракт Лехтонена с петербургским клубом рассчитан на четыре сезона, он будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Как сообщает пресс-служба СКА, Лехтонен переходит в СКА в результате обмена с финским «Йокеритом»: взамен клуб из Хельсинки получил права на защитника Бреннана Менелла.

Микко Лехтонен уже получил игровой номер: он будет выступать за СКА под номером 46.

Ранее хоккеист также играл в НХЛ: в 2021 году хоккеист успел поиграть в «Торонто Мейпл Лифс» и в «Коламбус Блю Джекетс», где его отстранили от команды за отказ ехать в фарм-клуб.