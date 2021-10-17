Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Илья Миронов выиграли соревнования спортивных пар среди юниоров на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

В сумме за два проката фигуристы заработали 161,04 балла, взлетев на первое место после удачного выступления в произвольной программе, за которую они получили более 100 баллов.

Вторыми стали российские фигуристы Анастасия Костюк/Дмитрий Чигирев, они заработали 148,17 балла в сумме за два проката. После короткой программы они лидировали, но затем допустили ряд ошибок.

Третье место заняла пара из Италии: Алисса Монтан и Филиппо Клеричи набрали в сумме за два выступления 114,27 балла. Дуэт из Италии стал третьим как в короткой, так и в произвольной программе.