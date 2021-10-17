Американский журналист Филипп Херш прокомментировал музыкальную нарезку в произвольной программе чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой.

Спортсменка показала программу «Мастер и Маргарита» для олимпийского сезона впервые на международном старте — в Венгрии на Budapest Trophy. В программе Щербаковой сочетается музыка Моцарта, Игоря Корнелюка и группы Apocalyptica.

«Музыка в произвольной программе Щербаковой – это бессмысленная мешанина. Lacrimosa из «Реквиема» Моцарта, прикрепленная в конце? WTF?» – написал Херш в своём аккаунте в «Твиттере».

Напомним, Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии, по баллам она уступила только своей одногруппнице Майе Хромых, которая прыгнула два четверных тулупа.