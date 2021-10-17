Петербургский СКА по буллитам проиграл казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоялась на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3.

В первом периоде «Барыс» вышел вперед благодаря шайбе Кирилла Савицкого. Во втором периоде СКА сумел отыграться и вырваться вперед, но «Барыс» сравнял счет. В составе СКА по разу отличились Эмиль Галимов, Антон Бурдасов и Валентин Зыков, за «Барыс» по шайбе забросили Никита Михайлис и Роман Старченко.

В серии буллитов в составе СКА точным броском отметился Марат Хуснутдинов (единственный из пяти пробивавших), а за «Барыс» шайбы забросили Якоб Лилья и Никита Михайлис (два точных броска, и еще два промаха было в серии у «Барыса»).