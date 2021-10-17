Российская фигуристка Майя Хромых получила 0 баллов от судей за чистый тройной лутц в произвольной программе на турнире Budapest Trophy.

Фигуристка последним элементом программы исполнила сольный тройной лутц, однако судьи оценили его в ноль баллов, поскольку в программе были повторы четверного тулупа (два прыжка, один в каскаде) и тройного тулупа (два прыжка в каскадах). Тройной лутц в конце программы был третьим повтором (поскольку до этого Майя прыгала этот элемент в каскаде), поэтому этот элемент фигуристке обнулили.

Это не помешало Хромых выиграть первый в карьере международный старт с результатом в более чем 224 балла. На этом турнире Хромых удалось опередить действующую чемпионку мира Анну Щербакову.