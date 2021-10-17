Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании 2021 года Анна Щербакова получила три отметки за неясное ребро на флипе в произвольной программе на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

Согласно итоговому протоколу произвольной программы Щербаковой отметили неясное ребро на четверном флипе, с которого фигуристка упала, а также неясные ребра на тройных флипах во второй половине программы.

Также фигуристке поставили три недокрута в четверть оборота: на четверном флипе, на тройном риттбергере и на тройном сальхове в каскадах.

Анна Щербакова показала второй результат на турнире, проиграв только другой ученице группы Этери Тутберидзе Майе Хромых, у которой получилось прыгнуть в программе два четверных тулупа.