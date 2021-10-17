Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о победе Майи Хромых на первом её международном старте во взрослой карьере — Budapest Trophy.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат».

«Хромых практически исполнила два четверных, её победа не удивила. А Щербакова пошла на четверной, честь ей и хвала», — сказал Жулин, добавив, что четверной Щербаковой пока не готов, но тренеры говорили, что в подготовке фигуристка отстает из-за травмы на два месяца.

Жулин назвал Хромых великолепной фигуристкой и поздравил ее с заслуженным первым местом.

«Может ли победа Хромых повлиять на шансы в борьбе за попадание на Олимпиаду? Ничего не может повлиять, кроме чемпионата России, который пройдёт в конце года», — сказал Жулин.