На стадионе «Де Гофферт» в Неймегене, Нидерланды, обвалилась гостевая трибуна после матча 9-го тура Эредивизи между командами «НЕК Неймеген» — «Витесс».

Видео с обваливанием трибуны появилось в «Твиттере» ESPN. Болельщики «Витесса» праздновали гостевую победу — их команда выиграла со счётом 1:0, единственный мяч забил Николай Баден Фредериксен.

Футболисты «Витесса» побежали к фанатам после матча, и болельщики начали прыгать и петь, из-за чего под ними рухнула трибуна. Несмотря на обвал рядов, болельщики команды из Арнема все равно продолжили праздновать и прыгать.

На данный момент нет никакой информации о пострадавших в результате этого инцидента.

Стадион «Де Гофферт» в Неймегене был открыт введен в эксплуатацию летом 1939 года, его перестроили в современный стадион и открыли уже в 2000-м году.