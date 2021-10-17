Футбольный клуб «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Уфой» в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

В первом тайме «Уфе» удалось вырваться вперед: на 9-й минуте гол забил Гамид Агаларов с передачи Вячеслава Кротова. После получаса игры форварда унесли с поля на носилках.

В концовке встречи «Краснодар» отыграл один мяч, на 84-й минуте с пенальти счет сравнял Гжегож Крыховяк. Право на одиннадцатиметровый удар заработал Кристиан Рамирес: пенальти назначили после обращения к VAR.

«Уфа» так и осталась на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 9-ю очками после 11 туров, «Краснодар» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 18-ю очками. Команда Виктора Гончаренко второй раз подряд в чемпионате сыграла вничью.