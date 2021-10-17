Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин одержали победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии, став первыми в турнире среди взрослых спортивных пар.

Акопова/Рахманин показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе. В сумме за два проката фигуристы набрали 201,12 баллов.

Второе место на турнире заняли фигуристы из Грузии — Анастасия Метелкина/Даниил Паркман стали вторыми и в короткой, и в произвольной программе, набрав 188,03 балла.

Третье место заняла венгерская пара — Юлия Щетинина/Марк Мадьяр смогли набрать 157,12 балла в сумме за две программы и сохранили место в тройке сильнейших после первого дня соревнований.

Ранее в турнире юниорских пар также победили россияне — Екатерина Гейниш и Илья Миронов.