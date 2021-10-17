Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о выступлениях Анны Щербаковой и Майи Хромых на турнире Budapest Trophy.

Слова Тарасовой цитирует портал Sport24.

«На этом турнире наши девочки сделали набор базовых элементов, тройные прыжки легко и грамотно. Вопрос один — четверной прыжок. И аксель 3,5 оборота. Его не прыгал никто», — отметила Тарасова, добавив, что на четверные заходили обе девушки, но Анна упала с квад-флипа, а Хромых прыгнула один квад-тулуп чисто, а другой приземлила менее удачно.

По словам Тарасовой, сейчас вопрос оценок в женском одиночном катании полностью зависит от четверных.

«С судейством все было в порядке, просто они дали понять, что главное — четверные прыжки и их чистое выполнение», — сказала Тарасова.