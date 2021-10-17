Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала о том, почему она поменяла платье для произвольной программы в олимпийском сезоне.

В своём «Инстаграме» Туктамышева отметила, что её часто спрашивали, почему на контрольных прокатах в Челябинске была замена платья.

«Мне очень нравится новое платье для ПП, но мы не сразу к нему пришли, к закрытым показам было готово другое платье, но уже было понятно, что это не 100% попадание», — отметила Туктамышева, добавив, что на закрытых прокатах было решено обкатать первое платье, а к контрольным прокатам фигуристке подготовили новый костюм.

«Будут ли ещё замены не знаю, но ещё начало сезона и мне не надоело», — заключила фигуристка.