Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко победил Артура Гусейнова в главном матче вечера Eagle FC 42.

Турнир прошёл в Красной Поляне, Сочи, на «Red Arena». Шлеменко одержал победу единогласным судейским решением — 30:27, 30:26, 30:26.

В первом раунде Шлеменко доминировал, как и во второй пятиминутке. В третьей части боя Гусейнов иногда перехватывал инициативу, но этого не хватило для итоговой победы.

Перед боем прошла церемония взвешивания, где Шлеменко сумел уложиться в лимит, показав вес 84,2 кг, а его соперник взвешивание провалил, показав 85,6 килограммов. Гусейнову предложили продолжит весогонку и взвеситься затем еще раз, но спортсмен отказался.

Отметим, владельцем промоушена EAGLE FC является бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.