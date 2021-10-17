Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не сможет помочь команде в матче с «Венецией» в Серии А.

Футболист не попал в заявку на игру с «Венецией». По информации портала Firenzeviola.it, Кокорин не сыграет из-за перенапряжения мышц. Во вчерашней тренировке с командой россиянин участия не принимал, выполняя индивидуальную работу.

По данным СМИ, Кокорин сможет восстановиться к матчу с «Кальяри», который запланирован на следующее воскресенье, 24 октября.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» прошлой зимой из «Спартака». В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин сыграл всего три встречи, в большей части матчей он находился на скамейке и не выходил на поле.