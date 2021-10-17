Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил фигуристок Анну Щербакову и Майю Хромых с медалями на турнире Budapest Trophy в Венгрии.

В своём «Инстаграме» Глейхенгауз выложил несколько фотографий с турнира и оставил поздравления девушек.

«Золото и серебро для Майи Хромых и Анны Щербаковой на турнире в Будапеште! Поздравляю наших девушек и нашу команду! Все самое интересное впереди», — написал хореограф, также поблагодарив за поддержку тех, кто болел за фигуристок и переживал за них.

Напомним, Майя Хромых одержала на турнире победу, сделав два четверных прыжка в произвольной программе (один с сорванным выездом). Анна Щербакова упала с четверного флипа и стала второй.