Заслуженный тренер России по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Майи Хромых на победном для нее Budapest Trophy и шансах на попадание в олимпийскую команду.

По словам Тарасовой, которые цитирует Sport24, то, что весь пьедестал заняли российские фигуристки — это радует. «Не удивлена, что Хромых победила: по короткой программе и оценкам за нее это было ожидаемо», — сказала Тарасова, добавив, что Хромых прибавила.

«Что касается шансов Хромых попасть на Олимпиаду, то давайте гадать не будем. Шансы есть у всех. Поэтому будем ждать и смотреть с удовольствием», — сказала Тарасова.

Напомним, Майя Хромых одержала победу на первом же международном взрослом старте. Анна Щербакова стала второй.