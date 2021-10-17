Главные новости с ледовых катков, хоккейных коробок и теннисных кортов — в традиционном дайджесте главных событий дня от Nevasport за 17 октября:

Хромых выиграла Budapest Trophy, Щербакова с падением вторая, Самодурова — третья

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых выиграла первый международный турнир на взрослом уровне, победив на соревнованиях Budapest Trophy в Венгрии. В сумме за два выступления Хромых набрала 224,91 балла, прыгнув в произвольной программе два четверных тулупа (один в степ-аут, один чисто в каскаде). Второе место у Анны Щербаковой, третье — у Софьи Самодуровой.

Акопова/Рахманин выиграли Budapest Trophy в турнире спортивных пар

Российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин одержали победу на турнире Budapest Trophy в Венгрии, став первыми в турнире среди взрослых спортивных пар. В сумме за два проката фигуристы набрали 201,12 баллов. Второе место на турнире заняли фигуристы из Грузии — Анастасия Метелкина/Даниил Паркман, третье место — Юлия Щетинина/Марк Мадьяр из Венгрии.

«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Петербургский «Зенит» обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче очередного тура регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ в сезоне-2021/22. Игра состоялась на арене «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась со счётом 106:79 в пользу петербургского клуба. Счёт по четвертям 28:29, 28:16, 25:12, 25:12 в пользу «Зенита».

СКА проиграл «Барысу» по буллитам. Это второе подряд поражение команды Брагина

Петербургский СКА по буллитам проиграл казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась на арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 3:3. В составе СКА отличились Эмиль Галимов, Антон Бурдасов и Валентин Зыков, а в серии буллитов победу одержал «Барыс».

Миронова и Устенко заняли второе место на Ice Star в Минске

Российские танцоры Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли второе место по итогам двух соревновательных дней на турнире Ice Star в Минске. Фигуристы получили 166,95 баллов по итогам короткой и произвольной программ, уступив только белорусской паре: Виктория Семенюк и Илья Юхимчук заработали 171,61 балла.

Рублев и Карацев проиграли финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев проиграли финальный матч турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе австралийцу Джону Пирсу и словаку Филипу Полашеку. Матч между спортсменами завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Полашека и Пирса.