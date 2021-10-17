На Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге сегодня, 18 октября, состоятся выступления мужчин-одиночников с короткими программами.

Начало выступлений фигуристов назначено на 15:40 по московскому времени.

В заявку турнира попало 20 фигуристов. Среди них — ученики Алексея Мишина Андрей Лазукин, Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда и Матвей Ветлугин, воспитанник группы Евгения Рукавицына Макар Игнатов, фигурист из группы Вероники Дайнеко Петр Гуменник, спортсмен СШОР «Звездный лед» из группы Олега Татаурова Владислав Дикиджи. Разделения фигуристов по разминкам пока нет.

Ранее соревнования на Мемориале Панина-Коломенкина среди юниоров выиграл фигурист из СШОР Тамары Москвиной Николай Угожаев. В каждой из программ он сумел исполнить по одному чистому тройному акселю.