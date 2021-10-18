Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» вызвал российского форварда Егора Чинахова из команды «Кливленд Монстерз» Американской хоккейной лиги (АХЛ) после двух игр с начала сезона.

О возвращении нападающего в основу клуба сообщает официальный сайт НХЛ.

Сезон Чинахова начинался в НХЛ. Он успел сыграть в выставочной матче с «Питтсбургом» (3:0), забросив там первую шайбу. В заявку на первую официальную встречу против «Аризоны» нападающий не попал, и его отправили АХЛ. В этом чемпионате он продолжил выступать за фарм-клуб «Коламбуса» – «Кливленд Монстерз». Чинахов провел один матч против «Сиракьюз» (5:4 ОВ), в котором забросил шайбу.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 20-летний Егор Чинахов стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года в составе омского «Авангарда».