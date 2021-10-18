Бывший арбитр Игорь Федотов поделился мнением о моменте с неназначенным пенальти во встрече 11 тура Российской Премьер-лиги между «Уралом» и ЦСКА (0:1).

В первом тайме мяч попал в руку полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Главный арбитр Артем Любимов посмотрел повтор эпизода, но не стал назначать пенальти.

«Игры рукой у футболиста ЦСКА не было. Мяч в нее попал, да, но рука не отставлена в сторону, она не увеличивала пространство тела. Даже не знаю, зачем Безбородов звал посмотреть повтор – решение не назначать 11-метровый в ворота ЦСКА абсолютно верное», – приводит слова Федотова Чемпионат.

В 10 туре РПЛ в матче ЦСКА и «Краснодар» (0:0) также не был назначен 11-метровый штрафной удар. Второй раз спорный момент возникает по отношению к московской команде. За ошибку в той встрече арбитр Василий Казарцев был отстранен на один год.