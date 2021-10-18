Болельщики явно не ожидали такого поворота событий от матчей одиннадцатого тура Российской Премьер-Лиги. Лидер чемпионата проиграл аутсайдеру, московское дерби до последнего держало фанатов в напряжении, а в конце тура был назначен спорный пенальти в пользу ЦСКА.

Основные события 11-го тура РПЛ сезона-2021/2022 в обзоре от Nevasport.

Камбэк тура: два гола от «Спартака» в столичном дерби за 4 минуты

Матч против «Динамо» красно-белые начали слабо, но «Спартак» смог спасти игру, за четыре минуты в концовке превратив 0:2 от Ордеца и Тюкавина в 2:2. Джикия заставил красно-белых поверить в себя. Он замкнул передачу с углового на 87-й минуте, а через 4 минуты Жиго в полете сравнял счет.

Ошибка тура: роковой вынос Дюпина в матче с «Локомотивом»

«Рубин» повел в счете уже на 36-й минуте. а 66-й казанцы удвоили преимущество, но удержать его не смогли. Федор Смолов уже через 2 минуты вернул интригу в матч, а на последней добавленной минуте матча чудовищная ошибка вратаря «Рубина» Юрия Дюпина позволила игрокам «Локомотива» сравнять счет. Голкипер выбил мяч точно в ноги Марадишвили, железнодорожники рванули в атаку, а забил Жемалетдинов.

Драка тура: потасовка между игроками «Динамо» и «Спартака»

В столичном дерби не обошлось и без потасовки. Захарян грубо сбил Максимилиано Кофрие. Жиго решил разобраться с обидчиком. Ему на подмогу пришел Джикия, в итоге сцепились полевые игроки, запасные и тренеры. Карасев наблюдал разборками футболистов со стороны. В итоге желтые карточки получили самые активные участники потасовки – Джикия и Жиго от «Спартака» и Захарян с Грулевым из «Динамо».

Сенсация тура: поражение «Зенита» в Туле

Сенсация случилась в первом субботнем матче между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом». Футболисты открыли счет только во второй половине встречи. Забил Давиташвили на 54-й минуте. Мало кто после этого гола верил, что «Зенит» в итоге останется без очков. Артем Дзюба сравнял счет на 88-й минуте матча, поставив очередной рекорд. Он забил 100-й мяч за питерцев, но туляки испортили форварду «Зенита» праздник. Кингс Кангва вколотил мяч в сетку ворот Крицюка из-за пределов штрафной на 90+2 минуте матча.

Гол тура: Кангва забил «Зениту» из-за пределов штрафной

На 89-й минуте матча между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом» хозяева поля вышли вперед благодаря усилиям Кинса Кангвы. Он отправил мяч в девятку ворот Крицюка из-за пределов штрафной . Голкипер «Зенита» не смог спасти команду.

Рука тура: рефери Любимов не назначил пенальти в ворота ЦСКА

Армейцы в воскресенье обыграли «Урал». Забил Чидера Эджуке, но главным героем матча стал судья Артем Любимов. Он не назначил пенальти в ворота ЦСКА, несмотря на то, что мяч попал в руку находящемуся в штрафной полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову. Решение было принято по итогам просмотра ВАР.

В остальных матчах было не так много зрелищных моментов. «Сочи» переиграл «Ростов» (3:2) и поднялся на второе место в турнирной таблице, «Крылья Советов» одолели «Нижний Новгород» (2:0), «Химки» одержали победу над «Ахматом» (2:0), а «Краснодар» и «Уфа» не смогли выявить сильнейшего (1:1).