Обновленный рейтинг лучших теннисисток мира на 18 октября опубликовали на официальном сайте WTA. Чемпионка Индиан-Уэллса из Испании Паула Бадоса поднялась с 19-го места на восьмое.

В новой таблице на пятую строчку попала польская теннисистка Ига Свёнтек. Японка Наоми Осака потеряла два места и оказалась десятой. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась с 11-й на 13-ю позицию. Дарья Касаткина потеряла одно место и стала 21-й.

В тройке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, на втором месте идет Арина Соболенко из Белоруссии, тройку замыкает Барбора Крейчикова из Чехии.

Ранее стал известен обновленный мужской рейтинг АТР. Из первой пятерки выпал Андрей Рублев, а Роджер Федерер перешел на 11 позицию.