Исполняющий обязанности главы Российской Премьер-лиги (РПЛ) и председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что «Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию после матча 11 тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

В первом тайме мяч попал в руку полузащитника Бахтиера Зайнутдинова. Главный арбитр Артем Любимов посмотрел повтор эпизода, но не назначил пенальти.

«Урал» обратится в ЭСК по этому моменту. После заключения ЭСК будут приняты решения. Я считаю, что неправильно говорить о правильности решения судьи до финального решения ЭСК», — цитирует Sportbox Хачатурянца.

После матча 11 тура РПЛ с ЦСКА команда из Екатеринбурга занимает 14 место в таблице с 9 очками. Московский клуб закрепился на четвертом месте с 20 баллами. В следующем встрече «Урал» сыграет в гостях с «Ахматом», а ЦСКА примет «Крылья Советов».