Россиянка Лала Крамаренко стала четырехкратной победительницей и серебряным призером этапа Гран-при по художественной гимнастике в Марбелье (Испания).

Спортсменка была первой в индивидуальном многоборье, в соревнованиях с обручем, мячом и лентой. В упражнениях с булавами гимнастка заняла второе место. Она проиграла один балл представительнице Италии Софии Рафаэлли.

В многоборье Лала Крамаренко набрала 102,850 балла. Второй стала украинка Виктория Оноприенко (99,800), в тройке призеров также оказалась россиянка Анастасия Симакова (98,400).

Напомним, чемпионат мира по художественной гимнастике 2021 года пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября. Ранее стало известно, что турнир пропустит олимпийская чемпионка-2021 из Израиля Линой Ашрам. В личном первенстве от России на на нем выступят Арина и Дина Аверины.