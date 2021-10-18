Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов потратит на восстановление после операции от восьми до десяти недель.

О том, что хоккеист пропустит часть сезона, сообщает сайт НХЛ. В пятницу он был прооперирован и по приблизительным расчетам вернется не раньше конца декабря. Также из-за травмы спортсмен пропустил тренировочный лагерь команды.

Кныжов выступает за «Сан-Хосе Шаркс» с 2020 года. В прошлом сезоне он провел 56 игр и набрал 10 (2+8) очков. В 2021 году хоккеист пропустил чемпионат мира в Латвии, причиной стала та же травма.