Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поддержала национальную команду перед стартом чемпионата мира по спортивной гимнастике в Японии.

«Желаю нашей сборной команде по спортивной гимнастике много золотых медалей. За всю свою историю спортивной карьеры, я не пропустила не одного ЧМ, которые проходили после ОИ и всегда на них становилась Абсолютной чемпионкой Мира. Верю в нашу команду», – написала Хоркина на своей странице в Instagram.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 октября в Китакюсю (Япония). Ранее впечатлениями от обстановки на соревнованиях поделилась олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.