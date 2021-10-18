Швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером рассудит матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом» 20 октября.

На боковых линиях Шереру помогут Стефан Де Алмейда и Беким Зогай. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен немец Бастиан Данкерт, его ассистентом будет Федайи Сан, сообщается на сайте УЕФА.

Встреча «Зенит» – «Ювентус» пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 22:00 по московскому времени. После двух туров группового турнира Лиги чемпионов российская команда занимает третье место с тремя очками, а итальянский коллектив лидирует с шестью баллами.