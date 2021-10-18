По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 34325 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 18 октября выявлено всего 8 027 012 случаев заболевания, выздоровело уже 7,017 млн человек. Еще 224 310 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 18 октября в Москве было выявлено 6823 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3097 новых случаях. В Московской области появилось еще 2768 человек, заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 12 человек.