Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась впечатлениями от победы российской киберспортивной команды Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2.

Она отметила, что участники коллектива заслуженно победили. Однако Журова не хочет, чтобы увлечение киберспортом приобретало массовый характер.

«Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности», – цитирует Журову Sport24.

Напомним, Team Spirit выиграла на турнире The International 10. По его итогам игроки заработали 18,2 млн долларов. Ранее они рассказали, как потратят призовые.