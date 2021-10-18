Боец смешанных единоборств и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов пошутил по поводу количества журналистов, которые хотели пообщаться с ним после турнира Eagle FC.

«Вчера журналисты напали толпой», – подписал пост в своем Instagram Хабиб.

Год назад 21-летний боец одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. Он применил удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После победы россиянин заявил о том, что завершает карьеру.

Хабиб Нурмагомедов не проиграл ни одного поединка. На его счету 29 побед в 29 встречах в ММА. Из них 13 боев прошли в UFC.

Бой с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов.

19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Хабиб завершил карьеру.