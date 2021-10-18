Чемпион мира по тайскому боксу и боец One FC Ислам Муртазаев, готовивший Магомеда Исмаилова к поединку с Владимиром Минеевым, рассказал о перспективах своего товарища и подопечного.

«Я думал, что если он выиграет, то, скорее всего, завершил бы карьеру, но так как он проиграл, и насколько я знаю Магу, он продолжит карьеру, и будет трилогия с Минеевым. Я почти уверен в этом», – приводит слова Муртазаева mma.metaratings.ru.

В прошедший уик-энд Исмаилов потерпел поражение от Минеева. Соперник нокаутировал его в третьем раунде и защитил пояс чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе. Первый поединок между ними завершился вничью.