Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов дал комментарий по эпизоду, в котором травмировался форвард башкирского клуба Гамид Агаларов. Момент произошел в матче 11-го тура против «Краснодара» (1:1).

Мурзагулов призвал подсчитать количество игроков, которых травмировал Пантелеао Кайо.

«Этот человек сознательно ломает молодых мальчишек, плюя на их карьеры, их жизни, их семьи…Сергей Галицкий, вам не стыдно за такого питомца?» – заявил председатель совета директоров «Уфы».

Мурзагулов добавил, что подобным игрокам нет места в профессиональном футболе. Он отметил, что Агаларов – талантливый футболист, который долго шел к успеху. Функционер не хотел бы, чтобы карьера 21-летнего форварда завершилась из-за стыка с Кайо.

Агаларов вывел «Уфу» вперед на 9-й минуте, а через 20 минут лучшего бомбардира РПЛ унесли с поля на носилках после стыка с Кайо.